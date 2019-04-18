رياضة | برشلونة يهدي ريال مدريد صفقة نارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يهدي ريال مدريد صفقة نارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية اليوم الخميس أن مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني قد قررت الإنسحاب من صفقة ضم المهاجم لوكا يوفيتش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني ما يقرب غريمه التقليدي واللدود ريال مدريد من حسم الصفقة.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن البارسا قد قرر الإنسحاب من الصفقة نهائياً والأسباب مجهولة حتى الآن لكن الأقرب توفر البلوجرانا على البديل المناسب وهو الانجليزي ماركوس راشفورد بعد الأداء الباهر الذي قدمه اللاعب اليافع مع فريقه مانشستر يونايتد في مباراة الفريقين في إياب ربع النهائي.

يذكر أن فرانكفورت قد فعل خيار شراء يوفيتش مقابل ثمانية مليون يورو ليقطع الطريق على الاندية الراغبة في ضمه ويتيح للفريق الألماني أن يتركه للأندية التي يريدها فيما سيحصل فريق اللاعب الأصلي بنفيكا البرتغالي على 30 % من نسبة بيعه مستقبلاً.