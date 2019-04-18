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رياضة | كيف سيتم إيقاف ميسي؟.. فان دايك يُجيب

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تحدث الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع الإنجليزي عن طريقة إيقافه للارجنتيني ليونيل ميسي لاعب خلال مباراة الفريقين في نصف نهائي .

وقال فان ديك، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "إيقاف ميسي؟ ليس لدي فكرة كيف سأفعل ذلك، لكننا سنرى، وعلينا جميعًا أن نقوم بهذا الأمر".

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وأضاف: "لا يمكن أن نترك ميسي في حالة رجل لرجل، وطريقة الدفاع بشكل جيد، هي أن نكون جميعًا معًا، 

وأتم تصريحاته: " سيكون الأمر صعبًا، لأن ميسي هو أفضل لاعب في العالم".

وتأهل ليفربول لمواجهة نظيره برشلونة في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال 

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