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رياضة | عاجل.. بيراميدز يتقدم بالهدف الأول في شباك الأهلي (فيديو)

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيراميدز يتقدم بالهدف الأول في شباك الأهلي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الممتاز

الإسماعيلي

0

x
17:00

2

الزمالك

الأهلي

0

x
20:00

1

بيراميدز

دوري كأس الأمير

النصر

5

x
19:45

0

الفتح

الاتحاد

2

x
19:45

0

الإتفاق

كأس زايد للأندية الأبطال

النجم الساحلي - تونس

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2

x
15:50

1

الهلال -

الدوري الأوروبي 2018/2019

نابولي - إيطاليا

0

x
21:00

1

آرسنال - إنجلترا

فالنسيا - أسبانيا

1

x
21:00

0

فياريال - أسبانيا

آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا

1

x
21:00

0

بنفيكا - البرتغال

- إنجلترا

4

x
21:00

1

سلافيا براغ - التشيك

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الكلمات الدلائليه
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