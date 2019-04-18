رياضة | الزمالك يعلن تشخيص إصابة بوطيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يعلن تشخيص إصابة بوطيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الجهاز الطبي لنادي الزمالك عن التشخيص الطبي لإصابة خالد بوطيب مهاجم الفريق والتي تعرض لها خلال مواجهة الاسماعيلي.

وغادر بوطيب ملعب ستاد الجيش مساء اليوم بعد إصابته ليشارك بديلاً له عمر السعيد بعدما اشتكي من الإصابة على مستوي الركبة.

واكد الجهاز الطبي للزمالك على أن بوطيب يعاني من كدمة في مفصل الركبة ولن يبتعد عن الملاعب وسوف تحدد الإشعة يوم السبت جاهزيته مع الفريق.

الجدير بالذكر أن الزمالك نجح في الفوز على الإسماعيلي بهدفين دون رد مساء اليوم ليعتلي صدارة الدوري مؤقتا.