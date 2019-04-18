رياضة | لاسارتي يعترض على حكم مباراة الأهلي بويراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يعترض على حكم مباراة الأهلي بويراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني، هجوما حادا على حكم مواجهة الفريق أمام بيراميدز، بالدوري العام.

جاء انتقاد الجهاز الفني، عقب إشهار الكرواتي بينتيك الكارت الأصفر في وجه أحمد فتحي مدافع الفريق، بالدقيقة السادسة عقب تدخل مع عمر جابر.

ويلتقي الأهلي بيراميدز سبورت، حاليا بالمباراة المقامة على ملعب بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعشرين بالدوري المصري الممتاز.