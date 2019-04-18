انت الان تتابع تفاصيل خبر ما مستقبل رونالدو مع يوفنتوس بعد الإقصاء القاري؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 18 أبريل 2019 09:51 مساءً - يشعر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بغضب عارم؛ عقب خروج فريقه يوفنتوس الإيطالي من ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على يد أياكس أمستردام الهولندي.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" أن "الدون" البرتغالي أراد رؤية يوفنتوس بشكل مغاير، مستهجناً الكيفية التي تعامل بها رفاقه مع مواجهتي الذهاب والإياب في دور الثمانية.

وأوضح أن رونالدو لم يُعجب بخيارات المدرب ماسيمليانو أليغري، رغم العلاقة الجيدة بين الطرفين، ما يُلقي شكوكاً حول بعض التحركات المقبلة لإدارة يوفنتوس.

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ونقل الموقع عن صحيفة "ريبوبليكا" الإيطالية أنه رغم كل ما حدث سيبقى نجم الكرة البرتغالية مع فريق "السيدة العجوز" لموسم آخر.

وكان يوفنتوس قد تعاقد مع رونالدو، صيف 2018، قادماً من ريال مدريد الإسباني، في صفقة تجاوزت قيمتها الـ100 مليون يورو، وبعقد يمتد أربع سنوات.

ومنذ انتدابه إلى فريق مدينة تورينو، علقت إدارة "البيانكونيري" آمالاً عريضة على رونالدو لجلب "ذات الأذنين"، التي تُوّج بها 5 مرات، منها 4 ألقاب بألوان ريال مدريد، وخامس بقميص مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وساهم "صاروخ ماديرا" في وصول يوفنتوس لربع نهائي دوري الأبطال، بعدما قلب تأخر فريقه أمام أتلتيكو مدريد الإسباني بهدفين نظيفين ذهاباً إلى فوز مستحق إياباً بثلاثية بيضاء في دور الـ16.