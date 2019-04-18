انت الان تتابع مهاجم المريخ السوداني يحصل على لقب هداف كأس زايد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد فرج ١٨ أبريل ٢٠١٩ - ٠٨:١٠ م

حصل لاعب المريخ السودانى محمد عبد الرحمن يوسف على جائزة هداف بطولة كأس زايد للأندية العربية فى نسختها الثامنة والعشرين، البطولة التى توج بها فريق النجم الساحلى لأول مرة فى تاريخه، بعد الفوز على فريق الهلال السعودى بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع بينهما عصر اليوم على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، تحت قيادة الحكم محمد عبد الله حسن محمد. أحرز هدفى النجم اللاعب كريم عريبى فى الدقيقة 30 ومحمد مثنانى فى الدقيقة 91، وسجل هدف الزعيم الوحيد المهاجم الفرنسى جوميز فى الدقيقة 64.

ونجح محمد عبد الرحمن فى التتويج بجائزة هداف بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال والحصول على مكافأة مالية قدرها 100 ألف دولار، حيث أحرز 7 أهداف فى 7 مباريات بمعدل هدف فى كل مباراة. يأتى خلفه إيمانويل بناهينى مهاجم الاتحاد السكندرى المصرى برصيد ستة أهداف سجلها فى ست مباريات بنسبة تهديف 100%. ويحل ثالثا