انت الان تتابع نكشف سبب خروج حسام عاشور من لقاء الأهلي وبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ١٨ أبريل ٢٠١٩ - ٠٨:٥٢ م

حسام عاشور

اشتكى حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من آلام في العضلة الضامة خلال مباراة فريقه أمام بيراميدز، حيث طلب عاشور من الجهاز الفني الخروج من اللقاء ليغادر ملعب المباراة في الدقيقة 42 ويحل زميله حمدي فتحي بديلا له في المباراة التي تجمع بين الفريقين حاليًا، على استاد بتروسبروت بالتجمع الخامس في مباراة من مباريات الجولة الخامسة والعشرين. ويتقدم فريق بيراميدز على الأهلي في الشوط الأول بهدف نظيف للاعبه البرازيلي كينو أحرزه في الدقيقة 14 من تسديدة رائعة.

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: أحمد فتحي، وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، وعلي معلول. خط الوسط: حسام عاشور، وعمرو السولية، وحسين الشحات، وصالح جمعة. خط الهجوم: جيرالدو، ووليد أزارو. وعلى دكة البدلاء: علي لطفي، ومحمود وحيد، وحمدي فتحي، ومروان محسن، ورامي ربيعة،