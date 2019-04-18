انت الان تتابع بعد تتويج النجم.. آل الشيخ يوجه الشكر لـ«بن زايد» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ١٨ أبريل ٢٠١٩ - ٠٧:٤٥ م

تركي آل الشيخ Advertisements

قدم تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، على رعايته الكريمة للمباراة الختامية لكأس زايد للأندية الأبطال وتتويجه الفريقين بالمركزين الأول والثاني، مؤكدا بأن "رعاية الشيخ محمد بن زايد للمباراة الختامية تأكيد على نجاح كأس زايد للأندية الأبطال من جميع النواحي وتميزها كإحدى أهم بطولات كرة القدم للأندية في قارتي آسيا وإفريقيا"، مقدما شكره لناديي النجم والهلال، على المستوى المشرف الذي قدماه، ولجميع الأندية العربية المشاركة في منافسات البطولة.

وقدم رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم شكره لجميع الجماهير في مختلف الملاعب العربية على حضورها كافة مباريات البطولة. وتوج فريق النجم الساحلى ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال لأول مرة فى تاريخه بعد الفوز على فريق الهلال السعودى بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع بينهما عصر اليوم على استاد هزاع بن زايد