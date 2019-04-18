بعد تتويج النجم.. آل الشيخ يوجه الشكر لـ«بن زايد»

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تحرير:محمد حسن صيام ١٨ أبريل ٢٠١٩ - ٠٧:٤٥ م
تركي آل الشيخ
قدم تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، على رعايته الكريمة للمباراة الختامية لكأس زايد للأندية الأبطال وتتويجه الفريقين بالمركزين الأول والثاني، مؤكدا بأن "رعاية الشيخ محمد بن زايد للمباراة الختامية تأكيد على نجاح كأس زايد للأندية الأبطال من جميع النواحي وتميزها كإحدى أهم بطولات كرة القدم للأندية في قارتي آسيا وإفريقيا"، مقدما شكره لناديي النجم والهلال، على المستوى المشرف الذي قدماه، ولجميع الأندية العربية المشاركة في منافسات البطولة.
وقدم رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم شكره لجميع الجماهير في مختلف الملاعب العربية على حضورها كافة مباريات البطولة. وتوج فريق النجم الساحلى ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال لأول مرة فى تاريخه بعد الفوز على فريق الهلال السعودى بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع بينهما عصر اليوم على استاد هزاع بن زايد
وتوج فريق النجم الساحلى ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال لأول مرة فى تاريخه بعد الفوز على فريق الهلال السعودى بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع بينهما عصر اليوم على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية تحت قيادة الحكم محمد عبد الله حسن محمد وعاونه كل من: محمد أحمد يوسف الحمادى ومسعود حسن فارس، ونور الدين الجعفرى حكما رابعا، أحرز هدفى النجم اللاعب كريم عريبى فى الدقيقة 30 ومحمد مثنانى فى الدقيقة 91، وسجل هدف الزعيم الوحيد المهاجم الفرنسى جوميز فى الدقيقة 64.
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