بيراميدز يتفوق على الأهلي في الشوط الأول

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١٨ أبريل ٢٠١٩ - ٠٨:٥٨ م
بيراميدز والأهلي
نجح فريق بيراميدز في إنهاء الشوط الأول من مباراة فريقه أمام الأهلي متقدماً بهدف مقابل لاشي، في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين المقام حالياً على استاد بتروسبورت، أحرز هدف اللقاء الوحيد البرازيلي كينو في الدقيقة 14 من عمر المباراة. الهدف المبكر الذي أحرزه البرازيلي كينو أصاب لاعبي الأهلي بالتوتر وتأخر دخول الفريق الأحمر في اللقاء لما بعد نصف الساعة الأولى. المبادرة جاءت من البداية من جانب لاعبي بيراميدز بفضل تحركات عبد الله السعيد رمانة الميزان ومصمم هجمات الفريق الأزرق في الشوط الأول مع تحركات كينو في الجبهة اليسرى وناصر منسي في العمق.
على الجانب الآخر حاول الأهلي امتلاك زمام الأمور لكن منتصف ملعبهم لم يستطع التعامل بشكل جيد مع تحركات الثلاثي السعيد ونبيل عماد "دونجا" وإيريك تراوري، بعدما بدأ رامون دياز اللقاء بطريقة لعب 4-3-2-1 معتمداً على قدرة الثلاثي على بناء الهجوم. بعد الهدف حاول بيراميدز الوصول إلى مرمى الأهلي وبالفعل نجح منسي
على الجانب الآخر حاول الأهلي امتلاك زمام الأمور لكن منتصف ملعبهم لم يستطع التعامل بشكل جيد مع تحركات الثلاثي السعيد ونبيل عماد "دونجا" وإيريك تراوري، بعدما بدأ رامون دياز اللقاء بطريقة لعب 4-3-2-1 معتمداً على قدرة الثلاثي على بناء الهجوم.
بعد الهدف حاول بيراميدز الوصول إلى مرمى الأهلي وبالفعل نجح منسي وارتدت تسديدته من القائم وسدد مجدداً كينو بجوار القائم الأيسر للشناوي.
بمرور الوقت دخل لاعبو الأهلي المباراة وحاول معلول تكوين جبهة يسرى مع صالح جمعة وحسين الشحات على فترات ومن الناحية اليمنى ظهر الأنجولي جيرالدو الذي كان مصدر إزعاج وكانت له الغلبة بسبب عدم تعاون كينو في الدفاع مع عمر جابر,
الأهلي أهدر عدة فرص للتعادل عن طريق أزارو والشحات لكن تبقى أخطر فرصة للأنجولي جيرالدو المنفرد تماماً سددها خارج المرمى لينتهي الشوط بتقدم بيراميدز.
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