انت الان تتابع عصام الشوالي يهنئ النجم الساحلي على الفوز بكأس زايد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد فرج ١٨ أبريل ٢٠١٩ - ٠٧:٣٥ م

هنأ عصام الشوالى المعلق الرياضى التونسى بقنوات "بى إن سبورت" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، فريق النجم الساحلى التونسى عقب حصوله على بطولة كأس زايد للأندية العربية للمرة الأولى فى تاريخه، بعد الفوز على الهلال السعودى بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ملعب هزاع بن زايد بنادى العين بدولة الإمارات، أحرز هدفى النجم اللاعب كريم عريبى فى الدقيقة 30 ومحمد مثنانى فى الدقيقة 91، وسجل هدف الزعيم الوحيد المهاجم الفرنسى جوميز فى الدقيقة 64.

وكتب الشوالي على صفحته بموقع "تويتر": "‏‏ألف مليون مبروك لكرة القدم التونسية، النجم الساحلي بطل وزعيم العرب، أول بطولة عربية في تاريخ النجم الساحلي، اللقب السابع في تاريخ الكرة التونسية دوري أبطال إفريقيا سابقا ودوري أبطال العرب اليوم، اللهم دمها نعمة هارد لك للهلال السعودي". وقرر

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