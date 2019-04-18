الان تتابع رئيس الهلال: سامي الجابر يحضر للاستعراض.. والنادي آخر اهتماماته والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعة - أحمد الغامدي
شن رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل هجوما قاسيا على لاعب الفريق السابق والرئيس الأسبق سامي الجابر والمدرب خيسوس الذي تولى دفة الفريق الفنيه بداية الموسم.
جاء ذلك خلال تصريحه لإحدى الوسائل الإعلامية، قائلاً: “الجابر يستعرض في المدرجات بمدربه الذي لو استمر في قيادة الفريق لكان منافسا على مراكز الوسط”.
وأردف بن فيصل في مهاجمة الاتحاد السعودي بلغة حادة بطريقة معتاده ومتكررة خلال لقاءاته الأخيرة، قائلاً :”مبروك للاتحاد السعودي، تحقق ما يريدونه”؛ وأكد الأمير أن سامي الجابر لم يحضر لدعم الفريق ولم يرهُ في المعسكرات وأن هدفه هو الاستعراض، كما جدد الرئيس ثقته بمدرب الفريق الحالي زوران ماميتش مبررا الخسارة بأنه اتى في منتصف الموسم و لا يمكن الحكم عليه حتى الآن.
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