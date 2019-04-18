لحظة فتح «الثالثة شمال» لجماهير الأهلي قبل انطلاق مباراة بيراميدز (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رصدت عدسة «المصري اليوم» لحظة فتح مدرجات الثالثة شمال لجماهير الأهلي قبل انطلاق مباراة بيراميدز المقامة الخميس على ملعب بتروسبورت في المباراة المؤجلة من الجولة 25 لمسابقة الدوري الممتاز.

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