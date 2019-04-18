شكرا لقرائتكم خبر عن «كينو» يحسم الشوط الأول لصالح بيراميدز.. وجيرالدو يهدر فرصة التعادل بشكل «لا يصدق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم البرازيلي كينو الشوط الأول من مباراة الأهلي وبيراميدز في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ 25 للدوري الممتاز، لصالح الضيوف، فيما أهدر الأنجولي جيرالدو فرصة لا تصدق للنادي الأهلي من على بعد بضع ياردات من مرمى أحمد الشناوي.

وانطلقت المباراة بهجمات أهلاوية في محاولة لمباغتة فريق المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، لكن فشل حسين الشحات وصالح جمعة وجيرالدو في استغلال الفرص التي أتيحت لهما.

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ولم يضع بيراميدز الكثير من الوقت قبل أن يضعه لاعبه البرازيلي كينو في المقدمة بهدف رائع من تصويبة مقوسة من الناحية اليسرى داخل منطقة الجزاء سكنت المقص الأيسر للحارس محمد الشناوي.

وكاد بيراميدز أن يضيف الهدف الثاني بقدم ناصر منسي، الذي استقبل كرة داخل منطقة جزاء الأهلي سددها لترتطم بالقائم الأيسر لمحمد الشناوي قبل أن ترتد لكينو الذي سدد كرة زاحفة مرت بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوي

وكاد الأهلي أن يتعادل في عدد من الكرات كان أبرزها كرة أمامية من صالح جمعة لحسين الشحات على الجهة اليمنى لعبها الأخير عرضية استقبلها وليد أزارو برأسية رائعة أخرجها أحمد الشناوي ببراعة. كما أرسل حسين الشحات، في الدقيقة 38، عرضية خطيرة جدًا مرت من أمام جيرالدو بعد عبورها لأحمد الشناوي ومدافعي بيراميدز لتخرج ضربة مرمى.

وأتت أغرب فرص الشوط الأول في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، حين أهدر جيرالدو كرة لا تصدق من على بعد بضع ياردات من المرمى بعد استقباله لعرضية من علي معلول وضعته وجهًا لوجه مع أحمد الشناوي، لكن الأنجولي وضعها بجوار القائم.