شكرا لقرائتكم خبر عن كينو يحرز الهدف الأول لبيراميدز في شباك الأهلي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم نادي بيراميدز بالهدف الأول في شباك نادي الأهلي في الدقيقة 15 من عمر المباراة المؤجلة من الجولة الـ 25 للدوري، عن طريق المحترف البرازيلي كينو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كينو يحرز الهدف الأول لبيراميدز في شباك الأهلي (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.