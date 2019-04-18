شكرا لقرائتكم الأهلى وبيراميدز.. حكم اللقاء يشرح لمنسى سبب عدم احتسابه خطأ لصالحه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شرح حكم مواجهة الأهلى وبيراميدز لناصر منسى مهاجم الأخير سبب عدم احتسابه خطأ لصالحه فى المباراة المقامة بين الفريقين حاليا، على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الأسبوع الخامس والعشرين بالدورى الممتاز.

ودخل الأهلى اللقاء بتشكيل يضم كلا من:" محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أحمد فتحى، على معلول فى خط الدفاع، عمرو السولية وحسام عاشور وحسين الشحات وجيرالدو وصالح جمعة فى خط الوسط، وليد أزارو فى خط الهجوم".

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فيما دخل بيراميدز المباراة بتشكيل يضم كلا من:"أحمد الشناوى فى حراسة المرمى، أحمد ايمن منصور، رجب بكار، عمر جابر، عمرو ميداني فى خط الدفاع، نبيل عماد "دونجا"، محمد فاروق، كينو، عبدالله السعيد، إيريك تراورى فى خط الوسط، ناصر منسى فى خط الهجوم".

وكان بيراميدز قد تقدم عن طريق كينو بالهدف الأول فى الدقيقة 14 لتصبح النتيجة 1 / 0 لصالحه أمام الأهلى وطالب ناصر منسى بخطأ ولكن الحكم قام بالتوجه إليه وتقليد سقوطه على الأرض فى إشارة منه إلى عدم احتساب الخطأ لتحايل مهاجم بيراميدز.