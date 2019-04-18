شكرا لقرائتكم حسام عاشور يشكو من الضامة فى لقاء بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اشتكى حسام عاشور لاعب وسط الأهلي، من آلام في العضلة الضامة خلال مباراة فريقه أمام بيراميدز، وخرج حسام عاشور مستبدلآ في الدقيقة 42 وحل زميله حمدي فتحي بديلا له.
ويتقدم بيراميدز على الأهلي في الشوط الأول بهدف نظيف للاعبه البرازيلي كينو أحرزه في الدقيقة 14 من تسديدة رائعة.
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