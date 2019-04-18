يلا شوت الأسطورة بث مباشر مباراة النصر والفتح.. كورة لايف جول لايف مشاهدة مباراة النصر والفتح

نقدم لكل زوارنا الكرام ومتابعي موقعنا “عرب نيوز” بث مباشر ومشاهدة مباشرة لمباراة النصر والفتح ضمن مباريات كأس الأمير محمد بن سلمان، ويستضيف ملعب “الملز” هذه المباراة فى تمام الساعة 7:45م بتوقيت مصر و8:45م بتوقيت السعودية ضمن الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين وتُذاع المباراة على قناة الرياضية السعودية.

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بث مباشر مباراة النصر والفتح

النصر والفتح مباشر تويتر، تنتظر جماهير الكرة السعودية هذا اللقاء المرتقب بين فريقي النصر والفتح الذى سينطلق خلال دقائق، وهذه المباراة تُعد من أهم وأبرز المباريات التي ينتظرها الجمهور السعودي، ونوفر لكم رابط بث مباشر لمباراة النصر والفتح لتتمتعوا بمشاهدة لمباراة قوية، النصر والفتح كوره اون لاين.

متابعة المباراة لحظة بلحظة

بدأت المباراة والفريقين فى حالة ترقب.

استطاع نادي النصر إحراز أول أهدافه فى اللقاء في الدقيقة 27 بواسطة النجم عبدالرزاق حمدلله.

أحرز الهدف الثانى لنادي النصر النجم أحمد موسى فى الدقيقة 38، وهكذا تصبح النتيجة 2-0 لصالح نادى النصر.

أحرز الهدف الثالث لنادى النصر النجم جوليانو دى باولا لتصبح النتيجة 3-0 لنادى النصر، وبهكذا تصعب المهمة على نادى الفتح للعودة للمباراة مرة أخرى.

سجل نجم نادى النصر عبد الرازق حمد لله هدفه الثانى فى المباراة لتصبح النتيجة 4-0 لصالح النصر ضد الفتح.

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