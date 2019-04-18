انت الان تتابع بعد فوز النجم الساحلي.. تعرف على جوائز كاس زايد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:هاني العوضي ١٨ أبريل ٢٠١٩ - ٠٧:٤٥ م

النجم الساحلي والهلال

توج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، في حضور المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم فريق النجم الساحلي التونسي بكأس بطولة الشيخ زايد للأندية الأبطال للموسم الرياضي 2018-2019 ، وذلك بعدما فاز بنتيجة هدفين لهدف على فريق الهلال في المباراة النهائية للبطولة والتي أقيمت على استاد هزاع بن زايد. سجل للنجم كريم عريبي في الدقيقة 35، ومحمد المثناني في الدقيقة 90 ، وسجل هدف الهلال لاعبه بافتمبي جوميز في الدقيقة 64.

ونال فريق النجم الساحلي التونسي الكأس الذهبية ومكافأة المركز الأول البالغة ستة ملايين دولار، ونال صاحب المركز الثاني فريق الهلال مكافأة المركز الثاني مليونين ونصف المليون دولار، وتم تتويج مهاجم فريق المريخ السوداني محمد عبدالرحمن بجائزة هداف البطولة وبمكافأة مالية قدرها مئة الف دولار نظير تسجيله 7 أهداف



ونال فريق النجم الساحلي التونسي الكأس الذهبية ومكافأة المركز الأول البالغة ستة ملايين دولار، ونال صاحب المركز الثاني فريق الهلال مكافأة المركز الثاني مليونين ونصف المليون دولار، وتم تتويج مهاجم فريق المريخ السوداني محمد عبدالرحمن بجائزة هداف البطولة وبمكافأة مالية قدرها مئة الف دولار نظير تسجيله 7 أهداف في البطولة، وتتويج حارس فريق الهلال السعودي عبدالله المعيوف بجائزة أفضل حارس ومكافأة مالية قدرها مئة الف دولار، وتتويج لاعب نادي النجم الساحلي التونسي ياسين الشيخاوي بجائزة أفضل لاعب في البطولة ومكافأة مالية قدرها مئة الف دولار.

وتوج النجم الساحلى ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال لأول مرة فى تاريخه بعد الفوز على فريق الهلال السعودى بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع بينهما عصر اليوم على استاد هزاع بن زايد.

