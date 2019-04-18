الزمالك يعود لصدارة الدوري بعد الفوز على الإسماعيلي

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حقق الزمالك فوزا غاليا على الإسماعيلي بهدفين دون رد أحرزهما عمر السعيد ويوسف أوباما، عاد بهما مرة أخرى إلى صدارة بطولة الدوري الممتاز بعد أن رفع رصيده إلى 60 نقطة

ثلاث نقاط غالية حصدها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد الفوز الذي حققه على نظيره الإسماعيلي بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم على استاد الجيش بالسويس، أحرز هدفي المباراة للزمالك عمر السعيد البديل في الدقيقة 36 من عمر اللقاء، وأضاف يوسف أوباما الهدف الثاني في الدقيقة 47 من عمر المباراة. بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 60 نقطة ويعود إلى صدارة جدول الدوري بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند 37 نقطة في المركز السابع.

بدأ اللقاء بمحاولات متبادلة من كلا الفريقين للسيطرة على الملعب، حيث اعتمد الزمالك على انطلاقات إبراهيم حسن في الناحية اليمنى وأحمد زيزو في الجهة اليسرى، في المقابل اعتمد الإسماعيلي على الكرات الأمامية واستغلال قدرة شيلونجو على الاستلام والتوغل داخل منطقى جزاء المنافس، لكن التسرع الذي سيطر على لاعبي

بدأ اللقاء بمحاولات متبادلة من كلا الفريقين للسيطرة على الملعب، حيث اعتمد الزمالك على انطلاقات إبراهيم حسن في الناحية اليمنى وأحمد زيزو في الجهة اليسرى، في المقابل اعتمد الإسماعيلي على الكرات الأمامية واستغلال قدرة شيلونجو على الاستلام والتوغل داخل منطقى جزاء المنافس، لكن التسرع الذي سيطر على لاعبي الفريقين حال دون وجود هجمات منظمة. بمرور الوقت بدأ الزمالك يفتح خطوطه تماما ووصل أكثر من مرة لمرمى محمد فوزي حارس الإسماعيلي كان أخطرها انفراد خالد بوطيب مهاجم القلعة البيضاء، الذي أهدر الكرة بغرابة شديدة ورد الإسماعيلي بهجمة خطيرة، حيث انفرد شيلونجو بمحمود جنش وسدد كرة قوية استطاع حارس الزمالك أن يتصدى لها. وشهد اللقاء إصابة خالد بوطيب الذي تم استبداله والدفع بعمر السعيد بدلا منه، ومع نزول الأخير كثف الزمالك من الضغط ونشط أحمد زيزو وإبراهيم حسن مرة أخرى، وتمكن زيزو من تسديد كرة قوية تصدى لها محمد فوزي وأبعدها إلى ركلة ركنية نفذها زيزو داخل منطقة جزاء الإسماعيلي وفشل لاعبو الأخير في إبعادها لتسقط أمام عمر السعيد ويسددها داخل شباك محمد فوزي، معلنا عن الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 35 من زمن المباراة. بعد الهدف استمر ضغط الزمالك وسدد عمر السعيد كرة أخرى تصدى لها محمد فوزي حارس الدراويش، لكنها سقطت من يده وتابعها السعيد مرة أخرى لكن أبعدها طارق طه مدافع الإسماعيلي إلى ركنية، لكنها لم تشكل خطورة، بعدها أطلق حكم اللقاء صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الأبيض بهدف دون رد. الشوط الثاني بدأ بضغط من الزمالك منذ الدقيقة الأولى وهو ما أسفر عن هدف مبكر في الدقيقة 47، بعد هجمة مرتدة سريعة استغلها عمر السعيد جيدا ومرر الكرة إلى أوباما الذي انفرد بالمرمى وسدد الكرة بسهولة داخل شباك محمد فوزي حارس الإسماعيلي. Advertisements بعد الهدف الثاني سيطر الزمالك تمامًا على المباراة وتسابق أوباما وأحمد زيزو وإبراهيم حسن في إهدار الأهداف، بينما استسلم لاعبو الإسماعيلي تماما للنتيجة ولم يظهر لهم أي خطورة على مرمى الزمالك طوال الشوط الثاني، وأتيحت أخطر فرصة لهم عن طريق باهر المحمدي الذي راوغ أكثر من لاعب في الزمالك وانفرد بالمرمى لكنه سدد الكرة بعيدًا عن مرمى الضيوف. وحاول كرستيان جروس تأمين وسط الملعب، حيث قام بسحب يوسف أوباما والدفع بمحمود عبد العزيز زيزو للعب بجوار طارق حامد، وقد حافظ الفارس الأبيض على تفوقه بعد أن امتلك وسط الملعب تماما حتى انتهى اللقاء بفوز الزمالك بهدفين دون رد وحصد 3 نقاط غالية. بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 60 نقطة ويعود إلى صدارة جدول الدوري بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند 37 نقطة في المركز السابع. اقرأ أيضًا.. النجم الساحلى بطلا لكأس زايد للمرة الأولى فى تاريخه اقرأ أيضًا.. «كاف» يقرر تطبيق تقنية الفيديو في كأس الأمم اقرأ أيضًا.. بشرى سارة لجماهير الزمالك قبل نصف نهائي الكونفدرالية اقرأ أيضًا.. رئيس الزمالك يلبي دعوة تركي آل الشيخ اقرأ أيضًا.. مطالب أهلاوية بالتعاقد مع كريستيان جروس

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