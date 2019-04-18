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الان تتابع مصادر لـ”الخليج 365”: محمد بن فيصل يجهز إقالة زوران والان مع التفاصيل
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قالت مصادر لـ”الخليج 365” إن إدارة محمد بن فيصل رئيس الهلال قررت إقالة مدرب الفريق الأول زوران مامتيش، في ظل التخبطات التي يشهدها الفريق في الآونة الاخيرة حيث اتفق أنصار الهلال على سوء زوران من الناحية التكتيكية والفنية، وطالبوا بإقالة زوران منذ الخسارة الموجعة أمام النصر والتي فقد فيها الصدارة آنذاك، وبعد الفوز الصعب أمام الحزم في الدوري و بعد غياب المستوى أمام الأهلي في المباراتين الماضيتين
يذكر أن زوران بدأ في تدريب الهلال منذ الجولة الـ18 يوم الـ4 من شهر فبراير الماضي والتي كانت أمام الفتح وفاز فيها الهلال 4-1.
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