شكرا لقرائتكم خبر عن «أمم إفريقيا» تحسم مصير «أجيرى» مع المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجتمع، السبت، هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، والمشرف العام على المنتخب الوطنى لكرة القدم، مع المكسيكى «أجيرى»، المدير الفنى، لاختيار القائمة النهائية للاعبين التي سيتم إرسالها يوم 11 يونيو المقبل، قبل انطلاق البطولة بـ10 أيام، وفقا للوائح الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف».

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وعلمت «المصرى اليوم» أن أبوريدة سيحسم بشكل نهائى قرار عودة عبدالله السعيد، لاعب بيراميدز، ومحمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب الزمالك، وأحمد فتحى، الظهير الأيمن للأهلى، خلال جلسته مع المدير الفنى، كان «أجيرى» قد اشتكى من عدم وجود عناصر شابة يمكن الاعتماد عليها بشكل أساسى في مباريات بطولة أمم إفريقيا، وأكد خلال جلسته مع الجهاز المعاون أن اللاعبين الجدد الذين شاركوا في مباراتى النيجر ونيجيريا لم يكونوا على المستوى الذي يدفعه للاعتماد عليهم خلال البطولة، باستثناء عمار حمدى، لاعب الأهلى المعار إلى الاتحاد السكندرى، ويتعهد «أبوريدة» خلال جلسته مع المدير الفنى للمنتخب الوطنى بمضاعفة المكافآت المالية حتى يتم تحفيز اللاعبين للمنافسة على اللقب الإفريقى، كما يطلب المدير الفنى خلال الجلسة عدم تواجد وسائل الإعلام أو وكلاء اللاعبين الذين سيتواجدون بالبطولة داخل فندق إقامة اللاعبين حتى لا يفقد الفريق تركيزه أثناء مباريات البطولة الإفريقية. يأتى هذا في الوقت الذي فجر فيه عضو بمجلس إدارة اتحاد الكرة- طلب عدم نشر اسمه- أن بطولة أمم إفريقيا ستحدد بشكل كبير مصير «أجيرى» مع المنتخب الوطنى، مؤكدا أن تعاقد المدير الفنى مع الاتحاد يستمر حتى نهاية مونديال 2022، لكن في حالة الإخفاق في بطولة أمم إفريقيا ستتم إعادة النظر في مصير المدير الفنى مع المنتخب.

يأتى هذا في الوقت الذي استقرت فيه اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا على تسليم ملاعب البطولة إلى المنتخبات المشاركة يوم 15 مايو المقبل بعد الانتهاء من أعمال الصيانة التي تتم بها في الوقت الحالى.

ووفقا لمحمد فضل، مدير البطولة، فإن هناك 36 ملعبا ستكون جاهزة لاستضافة المباريات والتدريبات للفرق المشاركة، وأشار فضل إلى أن اللجنة المنظمة لن يكون لها علاقة بحفل افتتاح البطولة، لافتا إلى أن اللجنة كانت مختصة فقط بحفل إجراء القرعة، الذي نال إشادة من كافة وسائل الإعلام العالمية، وأكد «فضل» عدم وجود خلافات مع أحمد مجاهد، عضو اتحاد الكرة، وعضو اللجنة المنظمة للبطولة، لافتا إلى أن علاقته طيبة، سواء بهانى أبوريدة أو أحمد مجاهد أو أي شخص متواجد بالمنظومة، وقال: هدفى نجاح البطولة وليس شيئا آخر، مشيرا إلى أن اللجنة لم تقصر في عدم استدعاء عصام الحضرى وحسام حسن لحضور حفل البطولة، ومؤكدا أن الحضرى كان يرغب في سحب القرعة، لكن قرار اختيار الضيوف الذين قاموا بسحب القرعة كان من اختصاص الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» وليس أي جهة أخرى.