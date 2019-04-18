شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: الأهلي (0) وبيرميدز (1).. الدوري الممتاز «لحظة بلحظة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستضيف النادي الأهلي نظيره بيراميدز على ملعب بتروسبورت، الليلة، في المباراة المؤجلة من الجولة 25 لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني حاليًا برصيد 58 نقطة من 25 مباراة، بمباراة أقل عن المتصدر الزمالك، الذي فاز في لقائه، قبل قليل، بهدفين للاشئ على الإسماعيلي ليخطف الصدارة مؤقتًا في انتظار نتيجة الأهلي وبيراميدز.

في المقابل، يحتل نادي بيرامديز المركز الثالث برصيد 57 نقطة من 27 مباراة، ويأمل الفريقان في الحصول على النقاط الثلاثة للاستمرار في صراع القمة.

وجاء تشكيل الأهلي، الذي أعلنه المدير الفني مارتن لاسارتي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد فتحي، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول

الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، حسين الشحات، صالح جمعة

الهجوم: جيرالدو، وليد أزارو

البدلاء: علي لطفي، محمود وحيد، حمدي فتحي، مروان محسن، رامي ربيعة، جونيور أجاي، ناصر ماهر

فيما جاء تشكيل بيراميدز، الذي أعلنه المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز كالآتي:

أحمد الشناوي، أحمد منصور، رجب بكار، عمر ميداني، عمر جابر، نبيل دونجا، إريك تراوري، كينو، عبدالله السعيد، محمد فاروق، ناصر منسي.

البدلاء: المهدي سليمان، مهند لاشين، علي جبر، محمد فتحي، محمد مجدي أفشة، محمد رزق، جون سيفونتى

المباراة انطلقت

بداية المباراة

د3. تبادل للاستحواذ على الكرة بين الفريقين في منتصف الملعب

د5. عرضية من جيرالدو تمر من فوق قدم حسين الشحات داخل منطقة جزاء بيرميدز وتخرج ضربة مرمى

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د5. البطاقة الصفراء الأولي لأحمد فتحي بعد تدخل قوي مع عمر جابر

د8. كرة خطيرة جدًا اخترق بها صالح جمعة منطقة جزاء بيراميدز لكن يفشل في تسديدها في النهاية ويمسكها أحمد الشناوي

د9. البطاقة الصفراء الثانية في المباراة لأحمد أيمن منصور من بيراميدز

د10. كرة خطيرة وتسديدة من ناصر منسي داخل منطقة جزاء الأهلي ترتطم بأيمن أشرف مدافع الفريق الأحمر

د12. جيرالدو يخترق منطقة الجزاء لكن يهدر الكرة بعدما حاول لعبها بكعب قدمه

د12. تسديدة خطيرة أخرى من جيرالدو يمسكها أحمد الشناوي

د13. تمريرة بينية من عبدالله السعيد تضع ناصر منسي وجهًا لوجه مع محمد الشناوي لكن الحكم يعلن تسلل مهاجم بيراميدز

د14. جووووووووول، كينو يتقدم لبيراميدز بتصويبة مقوسة من داخل منطقة الجزاء في المقص الشمال لمحمد الشناوي

د18. عرضية من صالح جمعة من الناحية اليسرى للنادي الأهلي تخرج ضربة مرمى لبيراميدز

د17. تمريرة طولية رائعة من صالح جمعة يفشل أزارو في استقبالها داخل منطقة الجزاء ويضيع انفرادًا بأحمد الشناوي

د18. عرضية من صالح جمعة من الناحية اليسرى للنادي الأهلي تخرج ضربة مرمى لبيراميدز

د19. ناصر منسي يصوب من داخل منطقة جزاء الأهلي ترتطم بالقائم الأيسر وترد لكينو الذي سدد كرة زاحفة مرت بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوي

د21. عرضية من جيرالدو من الجهة اليمنى يستقبلها أزارو برأسية ترتطم بيد مدافع بيراميدز لكن الحكم يرفض طلب أزارو بركلة جزاء

د22. الحكم يشهر إنذارًا لجيرالدو بسبب التمثيل بعد سقوطه داخل منطقة جزاء بيراميدز

د24. صالح جمعة يمر من الجهة اليسرى ويدخل منطقة جزاء بيراميدز ويرسل عرضية أرضية لا تجد من يستقبلها

د24. صالح جمعة يمر من الجهة اليسرى ويدخل منطقة جزاء بيراميدز ويرسل عرضية أرضية لا تجد من يستقبلها

د26. أزارو يرسل عرضية من الناحية اليمنى لا تجد سوى مدافعي بيراميدز

د31. كرة أمامية من صالح جمعة لحسين الشحات على الجهة اليمنى يلعبها الأخير عرضية يستقبلها أزارو برأسية رائعة يخرجها أحمد الشناوي ببراعة