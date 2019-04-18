شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مواجهات ساخنة بالدورى غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تقام الجمعة 4 مباريات مثيرة فى افتتاح الجولة الثلاثين لبطولة الدورى الممتاز، الأولى تجمع الإنتاج الحربى، بقيادة مختار مختار، مع المقاولون العرب، الذى يقوده عماد النحاس، فى الخامسة مساء على ملعب بتروسبورت، ويحتل الأول المركز الثامن برصيد 35 نقطة، ويأمل فى تخطى عقبة ذئاب الجبل لإضافة ثلاث نقاط جديدة لرصيده للسعى نحو احتلال مركز أفضل، فيما يرفع المقاولون العرب شعار التحدى لرغبته فى المنافسة على المربع الذهبى، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 40 نقطة، وركز النحاس خلال التدريبات الأخيرة على علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون لتجنب تكرارها.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى مباراته، اليوم، أمام مصر المقاصة، والتى تقام فى الخامسة والنصف مساء، على ملعب استاد حرس الحدود بالمكس.

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من جهة أخرى، يتطلع المقاصة، الذى يقوده طلعت يوسف، للحصول على نصيبه من زعيم الثغر، بهدف إضافة النقاط الثلاث التى تساعد فى التقدم والسعى نحو المربع الذهبى، حيث يحتل الفريق المركز السادس برصيد 40 نقطة.

ويستضيف الجونة، بقيادة حمادة صدقى، نظيره طلائع الجيش، فى الثامنة مساء اليوم، فى مواجهة قوية، لرغبة كل فريق فى الخروج بغنيمة النقاط التى تساعد فى تحسين الأوضاع.

وفى نفس التوقيت يدخل سموحة مواجهة صعبة أمام الداخلية على استاد كلية الشرطة بالعباسية ويعد موقف كلا الفريقين حرجا للغاية، فسموحة تحت قيادة حسام حسن انتعشت آماله نسبيا فى البقاء بالمسابقة بعد فوزين مهمين على حرس الحدود، ثم الإنتاج الحربى، وهو ما وضعه فى المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة، فى حين يأتى الداخلية، بقيادة مديره الفنى علاء عبد العال، فى المركز قبل الأخير برصيد 26 نقطة.