شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله السعيد يقود تشكيل بيراميدز أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلن الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي بيراميدز، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة الأهلي، في تمام الثامنة، ضمن إطار الأسبوع 25 من الدوري الممتاز.
وجاء التشكيل كالآتي:
أحمد الشناوي، أحمد منصور، رجب بكار، عمر ميداني، عمر جابر، نبيل دونجا، إريك تراوري، كينو، عبدالله السعيد، محمد فاروق، ناصر منسي.
البدلاء: المهدي سليمان، مهند لاشين، على جبر، محمد فتحي، محمد مجدي أفشة، محمد رزق، جون سيفونتى
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