شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله السعيد يقود تشكيل بيراميدز أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي بيراميدز، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة الأهلي، في تمام الثامنة، ضمن إطار الأسبوع 25 من الدوري الممتاز.

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وجاء التشكيل كالآتي:

أحمد الشناوي، أحمد منصور، رجب بكار، عمر ميداني، عمر جابر، نبيل دونجا، إريك تراوري، كينو، عبدالله السعيد، محمد فاروق، ناصر منسي.

البدلاء: المهدي سليمان، مهند لاشين، على جبر، محمد فتحي، محمد مجدي أفشة، محمد رزق، جون سيفونتى