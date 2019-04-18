شكرا لقرائتكم خبر عن «أزارو» يقود هجوم الأهلي أمام بيراميدز.. و«الشحات» أساسيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة بيراميدز، في تمام الثامنة مساءً، في إطار الأسبوع 25 من الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

Advertisements

الدفاع: أحمد فتحي، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول

الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، حسين الشحات، صالح جمعة

الهجوم: جيرالدو، وليد أزارو

البدلاء: علي لطفي، محمود وحيد، حمدي فتحي، مروان محسن، رامي ربيعة، جونيور أجاي، ناصر ماهر