شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعود لصدارة الدوري الممتاز «مؤقتًا» بهدفين في الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عاد الزمالك لتصدر جدول مسابقة الدوري الممتاز بعد تغلبه على نادي الإسماعيلي بهدفين للاشيء في اللقاء المؤجل بينهما من الأسبوع العاشر للمسابقة المحلية.

وتقدم للزمالك عمر السعيد في الدقيقة 36 من الشوط الأول، حين وجد الكرة أمامه عقب ركنية للزمالك ارتبك دفاع الإسماعيلي أثناء محاولة تشتيتها ليسكنها مهاجم الزمالك الشباك، فيما شهد الشوط نفسه خطورة كبيرة للقلعة البيضاء، كان أهمها في الدقيقة 13 حين أهدر إبراهيم حسن انفرادًا بعد استلامه تمريرة رائعة من زيزو داخل منطقة جزاء الدراويش، لكن محمد فوزي تصدى للكرة، كذلك انفرد خالد بوطيب بـ«فوزي» في الدقيقة 14 إلا أنه أساء التعامل معها بعدما حاول وضعها من فوق الحارس لتعبر فوق المرمى.

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وفي الدقيقة 18، استطاع محمود علاء استقبال عرضية «زيزو» من ركلة ركنية برأسية رائعة أخرجها أحمد أيمن من على خط مرمى الإسماعيلي.

وشهد الشوط نفسه تعرض المهاجم المغربي للزمالك خالد بوطيب للإصابة في الدقيقة 21، ليتم استبداله في الدقيقة 25 بعمر السعيد صاحب الهدف الأول.

ولم تمر سوى دقيقتين من الشوط الثاني حتى وقع يوسف أوباما على الهدف الثاني للزمالك، بعدما استقبل تمريرة رائعة من عمر السعيد لينفرد بمرمى الإسماعيلي ويضعها على يمين محمد فوزي.

ولم يستطع الإسماعيلي العودة في اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز الزمالك بهدفين نظيفين ليرتفع رصيده إلى 60 نقطة ويستعيد صدارة الدوري الممتاز مؤقتًا في انتظار نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز.