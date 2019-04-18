اتحاد الرماية يناقش تقارير الأخضر

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) عقد الاتحاد السعودي للرماية اجتماعه الأول للموسم الرياضي 2019 برئاسة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرماية فارس السعدي، وحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي، لوضع الخطط للوصول بلعبة الرماية لمنصات التتويج في المحافل الدولية قريباً، ومناقشة العديد من الجوانب الخاصة بعمل الاتحاد والخطط المستقبلية، كما تمت مناقشة مشاركات المنتخب السعودي للرماية خلال الفترة الماضية، والاطلاع على تقرير الأجهزة الفنية والإدارية إلى جانب المشاركات المقبلة وبقية البرنامج الزمني للاتحاد.

عقد الاتحاد السعودي للرماية اجتماعه الأول للموسم الرياضي 2019 برئاسة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرماية فارس السعدي، وحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي، لوضع الخطط للوصول بلعبة الرماية لمنصات التتويج في المحافل الدولية قريباً، ومناقشة العديد من الجوانب الخاصة بعمل الاتحاد والخطط المستقبلية، كما تمت مناقشة مشاركات المنتخب السعودي للرماية خلال الفترة الماضية، والاطلاع على تقرير الأجهزة الفنية والإدارية إلى جانب المشاركات المقبلة وبقية البرنامج الزمني للاتحاد.

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