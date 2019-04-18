النجم بطلا لكأس زايد

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) @okaz_sports توج الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، فريق النجم الساحلي التونسي بكأس زايد للأندية العربية، عقب فوزه على الهلال بنتيجة 2/1 سجلها كريم عريبي ومحمد المثناني وللهلال قوميز، في اللقاء الذي جمعهما اليوم (الخميس) على استاد هزاع بن زايد، بحضور رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ والسعادة، وكبار الشخصيات

توج الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، فريق النجم الساحلي التونسي بكأس زايد للأندية العربية، عقب فوزه على الهلال بنتيجة 2/1 سجلها كريم عريبي ومحمد المثناني وللهلال قوميز، في اللقاء الذي جمعهما اليوم (الخميس) على استاد هزاع بن زايد، بحضور رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ والسعادة، وكبار الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.

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