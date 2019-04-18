شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الاسماعيلي .. عمر السعيد البديل المثالى للأبيض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

عمر السعيد وسجل عمر السعيد هدف فريق الزمالك الأول بينما استطاع صناعة الهدف الثاني الذى سجله يوسف اوباما ليضع الأبيض فى مقدمة جدول ترتيب الدورى الممتاز. جدول ترتيب الدورى المصرى وتصدر الزمالك جدول ترتيب الدورى المصرى بتقدمه على الإسماعيلى بفارق نقطتين عن الأهلى الذى سيخوض مباراة قوية أمام بيراميدز. خالد بوطيب جدة - عمرو شويل منح عمر السعيد مهاجم الزمالك أفضلية مطلقة لفريقه أمام الإسماعيلى فى المباراة التى تجمعهم اليوم ضمن مباريات الدورى المصرى المؤجلة.وسجل عمر السعيد هدف فريق الزمالك الأول بينما استطاع صناعة الهدف الثاني الذى سجله يوسف اوباما ليضع الأبيض فى مقدمة جدول ترتيب الدورى الممتاز.وتصدر الزمالك جدول ترتيب الدورى المصرى بتقدمه على الإسماعيلى بفارق نقطتين عن الأهلى الذى سيخوض مباراة قوية أمام بيراميدز. وخرج خالد بوطيب مهاجم الزمالك فى بداية المباراة مصابا ليشارك عمر السعيد أحد أفضل اللاعبين المتواجدين على دكة الأبيض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك ضد الاسماعيلي .. عمر السعيد البديل المثالى للأبيض... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.