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شكرا لقرائتكم الاهلي وبيراميدز ..أزارو وجيرالدو والشحات يقودون الأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الاهلي وبيراميدز
اعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه لمباراة بيراميدز المقرر لها الثامنة من مساء اليوم،الخميس، بإٍستاد بتروسبرت في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرون ببطولة الدوري.
الاهلي وبيراميدز
ويضم التشكيل ، كلاً من:
تشكيل الاهلى
الاهلي وبيراميدز
وعلى دكة البدلاء: علي لطفي، ومحمود وحيد، وحمدي فتحي، ومروان محسن، ورامي ربيعة، وجونيور أجاي، وناصر ماهر.
الاهلي وبيراميدز
بينما أعلن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عن تشكيلته لمواجهة الأهلي بعد قليل ببطولة الدوري.
وضم التشكيل كل من :
أحمد الشناوي وأحمد أيمن منصور ودونجا ومحمد فاروق ورجب بكار وناصر منسي وعمر جابر وعمرو ميداني وكينو وعبدالله السعيد وتراوري.
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