الاهلي وبيراميدز ..أزارو وجيرالدو والشحات يقودون الأحمر...

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جدة - عمرو شويل الاهلي وبيراميدز

اعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه لمباراة بيراميدز المقرر لها الثامنة من مساء اليوم،الخميس، بإٍستاد بتروسبرت في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرون ببطولة الدوري.

الاهلي وبيراميدز ويضم التشكيل ، كلاً من:

تشكيل الاهلى



الاهلي وبيراميدز محمد الشناوى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أحمد فتحى، وعلى معلول، وعمرو السولية، وحسام عاشور، حسين الشحات ، وجيرالدو وصالح جمعة، ، ووليد آزارو. Advertisements

وعلى دكة البدلاء: علي لطفي، ومحمود وحيد، وحمدي فتحي، ومروان محسن، ورامي ربيعة، وجونيور أجاي، وناصر ماهر.