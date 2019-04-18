شكرا لقرائتكم الاهلى وبيراميدز.. جماهير الأهلى تهاجم عبد الله السعيد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الاهلى وبيراميدز

الاهلى وبيراميدز، هاجمت بعض جماهير الاهلى المتواجده فى ستاد بتروسبورت لحضور مباراة بيراميدز ضمن مباريات في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 25 من بطولة الدوري الممتاز عبد الله السعيد.

الاهلى ضد بيراميدز أحرز الهدف الأول للاهرام كينو فى الدقيقة 14 من عمر اللقاء فى شباك محمد الشناوى

الاهلى وبيراميدز بيراميدز ضد الاهلي ودخل القلعة الحمراء المباراة بالتشيكل التالى:

محمد الشناوى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أحمد فتحى، وعلى معلول، وعمرو السولية، وحسام عاشور، حسين الشحات ، وجيرالدو وصالح جمعة، ، ووليد آزارو.

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الاهلى ضد بيراميدز وجاء تشكيل الاهرام كل من :

أحمد الشناوي وأحمد أيمن منصور ودونجا ومحمد فاروق ورجب بكار وناصر منسي وعمر جابر وعمرو ميداني وكينو وعبدالله السعيد وتراوري.