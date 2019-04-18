شكرا لقرائتكم الإسماعيلي ضد الزمالك تنهى عقدة الجولة 30 بثنائية بيضاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الإسماعيلي ضد الزمالك



الإسماعيلي ضد الزمالك

مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك شهدت فوزًا مهما للأبيض، مساء اليوم، بهدفين دون رد أحرزهما عمر السعيد ويوسف أوباما، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز، والذى أقيم على ستاد الجيش بالسويس، جاء فوز الزمالك على الإسماعيلى ليعيده لصدارة ترتيب الدورى الممتاز، "مؤقتًا" بعدما رفع رصيده إلى 60 نقطة وبفارق نقطتين عن الأهلى الذى يحتل المركز الثانى برصيد 58 نقطة ومازال ينتظر مباراته أمام بيراميدز التى ستقام اليوم الخميس لحسم ترتيب جدول الدورى الممتاز، بعد نهاية مباريات اليوم.

فوز الزمالك على الإسماعيلى يعد الأول للأبيض فى الدورى الممتاز بعد غياب 3 سنوات و9 أشهر و12 يومًا منذ أخر فوز حققه الأبيض على الدراويش فى الدورى بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعتهم ضمن منافسات الجولة الثلاثون من الدورى الممتاز موسم 2015، وبالتحديد فى المباراة التى جمعتهم يوم 6 يوليو 2015، أى منذ 138 يومًا.

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فاز الإسماعيلى فى الموسم الماضى على الزمالك فى المباراتين حيث انتهى لقاء الدور الأول بهدف نظيف للدراويش ثم حققه فوزه الثانى على الأبيض فى نفس النسخة بالدور الثانى بنتيجة 3 / 1، فى الموسم السابق له انتهت مباراتى الدور الأول والثانى بالتعادل السلبى وفى موسم 2016 فاز الإسماعيلى فى المباراتين بنتيجة 1 / 0 حيث كان آخر فوز للزمالك يوم 6 يوليو 2015 بثلاثية نظيفة.