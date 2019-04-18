شكرا لقرائتكم الإسماعيلي ضد الزمالك.. جروس يمنح الابيض راحة 24 ساعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قرر السويسري جروس المدير الفنى للزمالك، منح اللاعبين راحة غدا الجمعة بعد الفوز على الإسماعيلي بهدفين دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة للدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل في الخامسة مساءً استعدادا للقاء بيراميدز المقرر لها يوم 23 أبريل الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة والعشرين.

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ورفع الزمالك رصيده بعد الفوز على الدراويش إلى 60 نقطة يتصدر المسابقة بها مؤقتا، في حين توقف رصيد الإسماعيلي عند 37 نقطة ويظل في المركز السابع.

أشاد السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك بعمر السعيد مهاجم الفريق بعد تألقه فى مباراة الإسماعيلي التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على ستاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وسجل السعيد الهدف الأول للزمالك قبل أن يصنع الهدف الثاني ليوسف أوباما في المباراة التي انتهت بفوز الأبيض بثنائية، وتحدث جروس مع اللاعب بعد المباراة مشيدا بمستواه ومساهمته فى رفع الفريق الأبيض رصيده إلى 60 نقطة ليتصدر المسابقة، في حين يتوقف رصيد الإسماعيلي عند 37 نقطة ويظل في المركز السابع.