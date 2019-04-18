مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم الخميس 18-4-2019 فى الدوري المصري اون لاين...

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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة الأهلى وبيراميدز بث مباشر اليوم الخميس حيث يستقبل ملعب السلام المباراة التي تقام في الـ 8 من مساء اليوم بين الأهلى وبيراميدز في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 25 من بطولة الدوري الممتاز .
مشاهدة مباراة الأهلى وبيراميدز بث مباشر اليوم
مشاهدة مباراة الأهلى وبيراميدز بث مباشر اليوم الخميس يدخل النادي الأهلى اللقاء وهو في صدارة الجدول برصيد 58 نقطة من 25 مباراة فاز في 18 منها وتعادل في 4 بينما خسر 3 مباريات .
مشاهدة مباراة الأهلى وبيراميدز بث مباشر اليوم
مشاهدة مباراة الأهلى وبيراميدز بث مباشر اليوم الخميس ويأمل المارد الأحمر في الفوز بهذا اللقاء لتعزيز صدارته للدوري الممتاز خاصة بعد الخروج من البطولة الإفريقية بهزيمة مدوية امام صن دونز الجنوب إفريقي حيث خسر الاهلى بخماسية نظيفة في جنوب إفريقيا ولم يستطع العودة في مبارات الإياب بعد الفوز بهدف وحيد وودع البطولة من الدور ربع النهائي .
مشاهدة مباراة الأهلى وبيراميدز بث مباشر اليوم
مشاهدة مباراة الأهلى وبيراميدز بث مباشر اليوم الخميس وعلى الجانب الأخر يسعى بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 57 نقطة للفوز بالمباراة ليعتلي صدارة الترتيب وشهدت مباراة الدور الأول بين الفريقين هزيمة الأهلى بهدفين مقابل هدف .
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