شكرا لقرائتكم سيدومير: مبادرة الزمالك فى تسجيل الأهداف منحته الأفضلية فى المباراة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد البلجيكي سيدومير المدير الفنى للإسماعيلى، أن مبادرة الزمالك فى التسجيل منحته الأفضلية فى المباراة التى انتهت لصالح الفريق الأبيض بثنائية نظيفة، فى اللقاء الذى جمع الفريقان، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر بالدورى.

وقال مدرب الإسماعيلى:"درست الزمالك عن طريق متابعة لقاء المصري بشكل جيد لكن الزمالك الذي سجل الأول كان له حظوظ أكبر، بدأت اللقاء بزيادة عددية في وسط الملعب بهدف الضغط على لاعبى الزمالك وقدم فريقه مستوى مميز في الشوط الأول لكن الزمالك لعب بشكل رائع ويمتلك دكة بدلاء قوية ووفرة فى لاعبيه".

ودلل المدير الفنى للإسماعيلى على رأيه بامتلاك الزمالك لوفرة عددية بأن خروج خالد بوطيب خروجه مصابًا لم يؤثر على الزمالك وعمر السعيد قدم مستوى مميز وعوض خروج بوطيب وهو ما يعنى أن الفريق لديه أكثر من حل.

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وأشار المدير الفنى للدراويش فى النهاية إلى أن الزمالك فريق بطولة ومرشح للتتويج ببطولة الدوري ومهما غير من طريقة اللعب أمامه سيعانى بشدة لأن المنافس يمتلك أكثر من حل تكتيكي.