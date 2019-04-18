الأهلي وبيراميدز فى موقعة الثأر واستعادة الصدارة...

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جدة - عمرو شويل

الأهلى وبيراميدز



الأهلى وبيراميدز فى موقعة الثأر واستعادة الصدارة حيث يسعى المارد الأحمر للثار من بعد خسارة الدور الأول أمام بيراميدز واستعادة الصدارة التى فقدها بصورة مؤقتة بعد فوز الزمالك على الإسماعيلى وذلك فى اللثاء الذى يٌقام بعد قليل وأحدة من أهم واقوى مباريات بطولة الدورى الممتاز حيث يلتقى الاهلى مع بيراميدز فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرون لبطولة الدورى الممتاز بإستاد بتروسبورت.

الاهلى وبيراميدز لقاء ينتظره الملايين



الاهلى وبيراميدز لقاء ينتظره الملايين من جماهير الكرة المصرية بسبب قوة ألفريقين وامتلاكهما "ترسانة" نجوم قادرون على قلب موازين المباراة فى أى وقت كما أن المنافسة المشتعلة بين الاهلى وبيراميدز ساهمت فى زيادة قوة المباراة وترقب الجماهير لها فالأهلى يتصدّر بطولة الدورى بـ58 نقطة بفارق نقطة وأحدة عن بيراميدز صاحب المركز الثالث وأن كان الأخير خاض مباراتين أكثر من الأهلي.

اعلن مارتن لاسارتى المدير ألفنى للأهلى تشكيل فريقه لمباراة بيراميدز المقرر لها الثامنة من مساء اليوم،الخميس، بإٍستاد بتروسبرت فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرون ببطولة الدوري.

محمد الشنأوى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أحمد فتحى، وعلى معلول، وعمرو السولية، وحسام عاشور، حسين الشحات ، وجيرالدو وصالح جمعة، ، ووليد آزارو.

الاهلى وبيراميدز

وعلى دكة البدلاء: على لطفي، ومحمود وحيد، وحمدى فتحي، ومروان محسن، ورامى ربيعة، وجونيور أجاي، وناصر ماهر.

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الاهلى وبيراميدز

بينما أعلن الأرجنتينى رامون دياز المدير ألفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز عن تشكيلته لمواجهة الأهلى بعد قليل ببطولة الدوري.

وضم التشكيل كل من :

أحمد الشنأوى وأحمد أيمن منصور ودونجا ومحمد فاروق ورجب بكار وناصر منسى وعمر جابر وعمرو ميدانى وكينو وعبدالله السعيد وترأوري.

الاهلى وبيراميدز



دقائق قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة الاهلى ضد بيراميدز بملعب بتروسبورت، المؤجلة من الأسبوع الـ 25 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز، وحرصت الجماهير الحمراء على تزين الملعب قبل ساعات من انطلاق المباراة.

الاهلى وبيراميدز صراع قوى بالدوري

وتعد مباراة الاهلى ضد بيراميدز صراع شرس وقوى بين ألفريقين حيث يحتل الأحمر المركز الأول برصيد 58 نقطة بينما يأتى بيراميدز بالمركز الثالث برصيد 57 نقطة لذا يسعى ألفريقين لتحقيق ألفوز، ومواصلة الزحف فى مشوار الدورى المصري.

الاهلي وبيراميدز بملعب بتروسبورت

وتواجدت الجماهير فى مباراة الاهلى ضد بيراميدز وكثف الجمهور الأحمر من تواجده بمدرجات بتروسبورت لمؤازرة فريقه بعدما شهدت الساعات الماضية تمسك مجلس الإدارة بحضور الجماهير وهو ما وافقت عليه الجهات الأمنية فى نهاية المطاف.