شكرا لقرائتكم الإسماعيلي ضد الزمالك يتجرع أول هزيمة بالشوط الأول منذ 1381 يوما... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الإسماعيلي ضد الزمالك

سجلت مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك رقما قياسيا لم يحدث فى قمة أولاد العم، حيث خرج الزمالك فائزا فى شوط المباراة الأول لأول مرة فى تاريخ مواجهات الفريقين بالدورى الممتاز منذ 1381 يوما.

الإسماعيلي ضد الزمالك

الإسماعيلي ضد الزمالك لم يعرف طعم الهزيمة أمام الفارس الأبيض فى مباريات الدورى العام منذ مايو 2015، حيث الهزيمة بثلاثية أمام الأبيض لباسم مرسى وأحمد توفيق ومعروف يوسف.

الإسماعيلي ضد الزمالك

ودخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثانى برصيد 57 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة، حقق الفوز فى 17 لقاء، وتعادل فى 6، وخسر جولتين، وأحرز لاعبيه 52 هدفا، وسكنت شباكه 22 هدفا، فى الوقت الذى يخوض فيه الإسماعيلي المباراة وفى جعبته 37 نقطة، محتلاً المركز السابع، بعدما خاض 26 مباراة، حقق الفوز فى 9 وتعادل فى 10، وخسر 7 مواجهات، وأحرز لاعبوه 26 هدف، وسكنت شباكه نفس العدد من الأهداف.

Advertisements

الإسماعيلي ضد الزمالك

وانتهى الشوط الأول لـ الإسماعيلي ضد الزمالك بتقدم الفريق الأبيض بهدف دون رد سجله البديل عمر السعيد، فى المباراة المقامة بينهما حاليا، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر بالدورى الممتاز.

دخل الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلا من: "محمود جنش فى حراسة المرمى، محمد عبد السلام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وبهاء مجدى فى خط الدفاع، طارق حامد وأوباما وأمامهما إبراهيم حسن ومحمد إبراهيم وأحمد سيد زيزو فى خط الوسط، خالد بوطيب فى خط الهجوم".

فيما دخل الإسماعيلي ضد الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:"محمد فوزى فى حراسة المرمى، طارق طه ومحمد مجدى وباهر المحمدى وأحمد أيمن فى خط الدفاع، محمود متولى وإبراهيم عبد الخالق ومحمد صادق وعبد الرحمن مجدى فى خط الوسط، وجيه عبد الحكيم وشيلونجو فى خط الهجوم".

البداية جاءت حماسية من جانب الإسماعيلى وضغط على الزمالك ولكن بعد مرور 5 دقائق سيطر الفريق الأبيض على مجريات الأمور وجاءت أخطر فرص الزمالك فى الدقيقة 12 بتمريرة رائعة من زيزو إلى إبراهيم حسن داخل منطقة الجزاء لكن تألق حارس الإسماعيلى فى التصدى لتسديدته ثم انفراد للمغربى خالد بوطيب فى الدقيقة 15 ولكن سدد كرة أعلى من مرمى الدراويش.

بعد مرور أول ربع ساعة، عاد الإسماعيلى لنشاطه الهجومى ليشكل الخطورة على مرمى الزمالك وجاءت أخطر هجمات الدراويش فى الدقيقة 24 بتمريرة خطيرة إلى شيلونجو داخل منطقة الجزاء وتسديدة لكن تألق جنش فى التصدى لها بقدمه ثم خرج خالد بوطيب مهاجم الزمالك مصابا فى الدقيقة 25 وشارك عمر السعيد بدلا منه ثم توقف اللعب لعلاج جنش فى الدقيقة 30 قبل أن يتم استئناف اللعب سريعاً.

فى الدقيقة 35، أطلق زيزو تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها محمد فوزى ببراعة لتتحول إلى ركلة ركنية نُفذت مقوسة لداخل منطقة الجزاء وسط ارتباك من دفاع الإسماعيلى فى تشتيت الكرة لتصدم بمحمود متولى لتسقط أمام عمر السعيد مهاجم الزمالك الذى سددها قوية فى مرمى الدراويش فى الدقيقة 37 وهدأت المباراة بشكل نسبى فى اللحظات الأخيرة من الشوط الأول وسط كرات متبادلة من لاعبى الفريقين قبل تسديدة عمر السعيد فى الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع والتى حولها حارس الإسماعيلى إلى ركنية ليطلق الحكم صافرة نهاية هذا الشوط بعد تنفيذ الركنية.