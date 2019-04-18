شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد: إصابة بوطيب سبب فوز الزمالك على الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق إبراهيم سعيد نجم الأهلى والزمالك السابق على تقدم الفريق الأبيض، على نظيره الإسماعيلى بهدفين دون رد فى المباراة المقامة بين الفريقين حاليا على ستاد الجيش بالسويس ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وقال سعيد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر :" أسباب فوز الزمالك إصابة بوطيب".

تعرض المغربي بوطيب ، لإصابة عبارة عن كدمة قوية في الركبة ليشارك عمر السعيد بدلامنه.