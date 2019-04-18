شكرا لقرائتكم بث مباشر لحظة بلحظة .. الأهلى 0 vs بيراميدز 1... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بث مباشر مباراة الأهلى وبيراميدز لحظة بلحظة اليوم الخميس حيث تنطلق في تمام الساعة الـ 8 من مساء اليوم مباراة الأهلى وبيراميدز في لقاء مؤجل من الجولة الـ 25 من بطولة الدوري الممتاز .

27: سقوط ناصر منسى فى كرة مشتركة.

25: بيراميدز يستحوذ على الكرة فى الملعب.

24: وليد ازراو يفشل مجددا فى استلام كرة عرضية من صالح جمعه داخل منطقة جزاء بيراميدز.

23: انذار لجيرالدو الادعاء بوقوع داخل منطقة الجزاء.

21: عرضية من جيرالدو تصل للشناوى بسهولة.

20: خطأ على جيرالدو لصالح عمر جابر امام منطقة جزاء بيراميدز.

19: كينو يهدر الهدف الثاني لبيراميدز بغرابة شديدة.

18: لعب تعاونى من الفريقين.

17: وليد أزارو يفشل فى استقبال كرة انفراد بمرمى الشناوي.

15: الحكم يحذر أزارو وأحمد ايمن منصور بسبب المشادة.

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14: الهدف الأول لبيراميدز يحرزه البرازيلي كينو.

13: انفراد لبيراميدز ينهيها الحكم للتسلل.

12: كعب من جيرالدو داخل منطقة الجزاء يصدها الشناوى.

11: كينو يصوب على مرمى الشناوى تذهب بطيئة.

10: بيراميدز يبدأ شن الهجمات عن طريق ناصر منسي.

09: انذار ثاني لأحمد ايمن منصور بسبب الاعتداء على عمرو السولية.

08: صالح جمعه ينفرد بمرمى الشناوى والحارس ينقذها.

06: توقف المباراة بسبب اعتراض لاعبي الاهلي على قرارات الحكم.

05: انذار لاحمد فتحي فى الدقيقة الخامسة من المباراة لعرقلة عمر جابر.

03: الأهلى يشن هجمة من جيرالدو.

01: بداية حماسية من الفريقين.

00: انطلاق المباراة.

بث مباشر مبارا الأهلى وبيراميدز لحظة بلحظة اليوم

بث مباشر مبارا الأهلى وبيراميدز لحظة بلحظة اليوم الخميس ويستقبل استاد السلام المباراة التي يسعى فيها الاهلى لتحقيق الفوز ليضمن ألبقاء في مقدمة الدوري بينما يدخل بيراميدز اللقاء وهو في المركز الثاني وبفارق نقطة وحيدة عن النادي الاهلى ويأمل الفريق في المكسب كما فعل في لقاء الدور الاول .

بث مباشر مبارا الأهلى وبيراميدز لحظة بلحظة اليوم

بث مباشر مبارا الأهلى وبيراميدز لحظة بلحظة اليوم الخميس ومن المتوقع أن يدخل النادي الأهلي اللقاء تحت قيادة مدربه مارتن لاسارتي بالتشكيل الأتي : محمد الشناوي ، علي معلول ، أيمن أشرف ، ياسر إبراهيم ، محمد هاني ، حسام عاشور، عمرو السولية ، جونيورأجايي ، ناصر ماهر ، جيرالدو ، وليد أزارو .

بث مباشر مبارا الأهلى وبيراميدز لحظة بلحظة اليوم

بث مباشر مبارا الأهلى وبيراميدز لحظة بلحظة اليوم الخميس وعلى الجهة الاخرى نتوقع أن يبدأ بيراميدز تحت قيادة مدربه رامون دياز اللقاء بالتشكيل كالتالي : أحمد ألشناوي ، أحمد أيمن منصور ، على جبر ، عمرو الميداني ، عمرجابر ، إريك تراوري ، نبيل دونجا ، بينافينتي ، عبدالله السعيد ، كينو ، ناصر مانسي .