شكرا لقرائتكم عملية جراحية تنهي موسم خضيرة مع يوفنتوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حدد الألماني سامي خضيرة لاعب خط وسط نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم موعد الجراحة التي سوف يخضع لها لعلاج مشاكل الركبة، ويهدف للعودة خلال الموسم المقبل.

وكتب خضيرة تغريدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء فيها: بعد أربعة أشهر من الآلام المستمرة في ركبتي، وكانت بعض الأيام أسوأ من الأخرى، قررت الخضوع لعملية جراحية، سوف أتركها تُعالج وتشفى بشكل كامل. سوف أخضع لجراحة خلال الأسبوعين المقبلين.

وانتظم خضيرة مع فريق يوفنتوس الشهر الماضي بعدما خضع لجراحة لعلاج عدم انتظام ضربات القلب، وفي وقت سابق من هذا الموسم، رابع مواسمه مع يوفنتوس، تعرض لإصابات عضلية وفي الكاحل والركبة، وهو ما جعله يخوض 10 مباريات فقط في الدوري الإيطالي، وفاز خضيرة بكأس العالم 2014 مع ألمانيا وآخر أربعة ألقاب مع يوفنتوس.