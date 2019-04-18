شكرا لقرائتكم "إشارة قبيحة" تضع كوتينيو تحت ضغط جماهير برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يتمنى فيليب كوتينيو، لاعب فريق برشلونة لكرة القدم أن يكون الهدف الذي سجله في شباك فريق مانشستر يونايتد، نقطة تحول في مسيرته مع فريقه، عندما يستضيف متصدر الدوري الإسباني فريق ريال سوسيداد يوم السبت في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري برصيد 74 نقطة بفارق تسع نقاط كاملة أمام أتلتيكو مدريد، مع تبقي ست مباريات، وبإمكان برشلونة اتخاذ خطوة نحو التتويج باللقب في حال فوزه على ضيفه ريال سوسيداد.

وتغلب برشلونة على مانشستر يونايتد 3 - صفر يوم الثلاثاء "4 - صفر بمجموع مباراتي الذهاب والإياب"، ليضرب موعدا مع فريق ليفربول في الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا، سيكون فيليب كوتينيو تحت الضغط للحفاظ على مستواه بعدما تسبب في غضب المشجعين خلال الفوز على مانشستر يونايتد.

وسجل كوتينيو الهدف الثالث لبرشلونة بتسديدة قوية من مسافة بعيدة، وهي أهداف اعتاد اللاعب على تسجيلها، ولكنه فشل في العديد من الأحيان التسجيل بهذه الطريقة طوال الموسم.

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وأحرز كوتينيو خمسة أهداف بالدوري فقط وصنع هدفين في 30 مشاركة مع الفريق، وواجه انتقادات عنيفة من وسائل الاعلام الإسبانية، التي تعتقد أن أغلى صفقة أبرمها النادي يجب أن تقدم مردودا أعلى من ذلك، وربطت اسمه بالرحيل عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وبعد أن سجل كوتينيو هدفه في مانشستر يونايتد وضع أصابعه على إذنه ليوجه رساله إلى منتقديه، وردة فعله الغاضبة قد ترسم المزيد من الشكوك من الجماهير في مباراة ريال سوسيداد.

ومع ذلك، ربما يختار المدرب إرنستو فالفيردي أن يبقي على اللاعب البرازيلي خارج الأضواء، خاصة في ظل قدرة عثمان ديمبلي على مواصلة عودته القوية من الإصابة بعدما شارك مع الفريق أمام هويسكا واليونايتد، لكن احتفاله بالهدف، بدأ أنه إهانة لجماهير برشلونة، ووصفته صحيفة "سبورت" بأنه إشارة قبيحة وتفتقر للاحترام وتركت مذاقا مريرا.

ونقلت صحيفة "ماركا" عن البرازيلي ريفالدو مهاجم برشلونة السابق قوله :لم تكن إشارة جيدة. أحرز هدفا رائعا لكن ليس من الجيد أن

تتعامل مع الجماهير بهذه الطريقة، الجماهير انتقدته لأنها تعلم أنه يستطيع تقديم المزيد، برشلونة دفع أموالا طائلة من أجله لكنه ليس المثل الأعلى لدى الجماهير ويجب عليه إظهار الشخصية وصناعة الفارق.

وأشارت وسائل إعلام إسبانية إلى أن برشلونة منفتح على بيع اللاعب البالغ عمره "26 عاما" من أجل تمويل خططه بتجديد تشكيلته القوية التي ارتفع معدل أعمارها.

وحسم برشلونة صفقة ضم فرينكي دي يونغ من أياكس أمستردام مقابل75 مليون يورو بدءا من الصيف المقبل ومن المتوقع أن ينضم زميله المدافع ماتياس دي ليخت ويبدو أن بيع كوتينيو هو الحل لارتفاع سعره، لكن إذا كرر اللاعب البرازيلي مستواه الرائع الذي قدمه ضد يونايتد حتى نهاية الموسم وساعد برشلونة على حصد ثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال فربما يقنع النادي بأنه يستحق الاستمرار.