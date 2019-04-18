شاهد.. صالح جمعة يهدر فرصة إحراز هدف تقدم الأهلى أمام بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر صالح جمعة صانع ألعاب الأهلى، فرصة احراز هدف التقدم لفريقه فى شباك بيراميدز بالدقيقة 8 من عمر المباراة التى تجمعهم حاليا بملعب بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعشرون من عمر الدورى الممتاز. وجاء تشكيل الأهلى بقيادة مارتن لاسارتى كالتالى: محمد الشناوى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أحمد فتحى، وعلى معلول، وعمرو السولية، وحسام عاشور، حسين الشحات، وجيرالدو وصالح جمعة، ووليد آزارو. بينما جاء تشكيل بيراميدز بقيادة دياز كالتالى: أحمد الشناوي وأحمد أيمن منصور ودونجا ومحمد فاروق ورجب بكار وناصر منسي وعمر جابر وعمرو ميداني وكينو وعبدالله السعيد وتراوري.

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