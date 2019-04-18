هل يذبح عبد الله السعيد الأهلى بسكينة بيراميدز فى الظهور الثانى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

مع دقات الثامنة من مساء اليوم يلتقى فريق الاهلى مع نظيره بيراميدز فى إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس والعشرون من المسابقة المحلية .

ويخشى جمهور الأهلى ، أن يتذوق الفريق مرارة أهداف عبد الله السعيد لاعب الفريق السابق ، و بيراميدز الحالى ، خلال مباراة اليوم .

وقد سبق و ألتقى الفريقان يوم 4 يناير الماضى فى إطار المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة بالدورى ، و التى انتهت بفوز بيراميدز بهدفين مقابل هدف للقلعة الحمراء .

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أحرز أهداف بيراميدز محمد فاروق ، و عبد الله السعيد ، بينما سجل هدف الاهلى وليد أزارو ..

وقد جاء هدف فاروق من صناعة عبد الله السعيد ، حيث تلقى اللاعب تمريرة من السعيد ، أودعها برأسه فى الشباك الحمراء، ليسجل لاعب الأهلى السابق الهدف الثانى بعد استغلال كرة عرضية من كينو .

وكان عبد الله السعيد لاعبا فى الأهلى قبل أن يرحل للدورى الفنلندى ، ثم يعود إلى الدورى المصرى مرة أخرى من بوابة بيراميدز ، ليسجل هدف ويصنع أخر فى أول ظهور مع فريقه الجديد بالدورى ، فهل يكررها اليوم ، ويذبح الاهلى فى الظهور الثانى مع بيراميدز.