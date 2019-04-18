الارشيف / اخبار الرياضه

الأهلي يصل ملعب بتروسبورت لخوض مباراة بيراميدز

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل ملعب بتروسبورت لخوض مباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

وصل فريق الاهلي منذ قليل ملعب بتروسبورت لخوض مباراة بيراميدز المقرر لها الثامنة من مساء اليوم،الخميس، بإٍستاد بتروسبرت في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرون ببطولة الدوري.

ويتصدر الاهلي بطولة الدوري بـ58 نقطة بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز صاحب المركز الثالث وأن كان الأخير خاض مباراتين أكثر من الأهلي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يصل ملعب بتروسبورت لخوض مباراة بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا