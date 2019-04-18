شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل ملعب بتروسبورت لخوض مباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وصل فريق الاهلي منذ قليل ملعب بتروسبورت لخوض مباراة بيراميدز المقرر لها الثامنة من مساء اليوم،الخميس، بإٍستاد بتروسبرت في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرون ببطولة الدوري.

ويتصدر الاهلي بطولة الدوري بـ58 نقطة بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز صاحب المركز الثالث وأن كان الأخير خاض مباراتين أكثر من الأهلي.