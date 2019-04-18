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شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلي تتوافد على بتروسبورت لحضور مباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت جماهير النادي الأهلي في التوافد على ستاد بتروسبورت لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم في مباراته أمام بيراميدز بعدما وافقت الجهات الأمنية على حضور جمهور من اعضاء الجمعية العمومية للأهلي للمباراة المرتقبة.
ويواجه الأهلي نظيره بيراميدز في الثامنة من مساء اليوم الخميس على ستاد بتروسبورت في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
جماهير الاهلي في بتروسبورت 2
جماهير الاهلي في بتروسبورت
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