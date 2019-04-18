إكرامي ومؤمن ورمضان ومحمد محمود يدعمون الأهلي في مواجهة بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص رمضان صبحي ، شريف إكرامي ، مؤمن زكريا ومحمد محمود لاعبو الأهلي، على التواجد في ملعب بتروسبورت لمؤازرة زملائهم قبل مواجهة بيراميدز. وتواجد الرباعى في ملعب بتروسبورت للشد من أزر زملائهم ودعمهم فى المواجهة المرتبقة. Advertisements

محمد محمود ويواجه الأهلي نظيره بيراميدز حاليا على ستاد بتروسبورت في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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