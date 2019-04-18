شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام.. الزمالك يفوز على الإسماعيلى فى الدورى بعد غياب 1382 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الزمالك فوزًا هاماً على نظيره الإسماعيلى مساء اليوم، بهدفين دون رد أحرزهما عمر السعيد ويوسف أوباما، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز، والذى أقيم على ستاد الجيش بالسويس، جاء فوز الزمالك على الإسماعيلى ليعيده لصدارة ترتيب الدورى الممتاز، "مؤقتًا" بعدما رفع رصيده إلى 60 نقطة وبفارق نقطتين عن الأهلى الذى يحتل المركز الثانى برصيد 58 نقطة ومازال ينتظر مباراته أمام بيراميدز التى ستقام اليوم الخميس لحسم ترتيب جدول الدورى الممتاز، بعد نهاية مباريات اليوم. فوز الزمالك على الإسماعيلى يعد الأول للأبيض فى الدورى الممتاز بعد غياب 3 سنوات و9 أشهر و12 يومًا منذ أخر فوز حققه الأبيض على الدراويش فى الدورى بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعتهم ضمن منافسات الجولة الثلاثون من الدورى الممتاز موسم 2015، وبالتحديد فى المباراة التى جمعتهم يوم 6 يوليو 2015، أى منذ 1382 يومًا. Advertisements فاز الإسماعيلى فى الموسم الماضى على الزمالك فى المباراتين حيث انتهى لقاء الدور الأول بهدف نظيف للدراويش ثم حققه فوزه الثانى على الأبيض فى نفس النسخة بالدور الثانى بنتيجة 3 / 1، فى الموسم السابق له انتهت مباراتى الدور الأول والثانى بالتعادل السلبى وفى موسم 2016 فاز الإسماعيلى فى المباراتين بنتيجة 1 / 0 حيث كان آخر فوز للزمالك يوم 6 يوليو 2015 بثلاثية نظيفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أرقام.. الزمالك يفوز على الإسماعيلى فى الدورى بعد غياب 1382 يومًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.