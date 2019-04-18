شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الاهلى وبيراميدز ببتروسبورت فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت مباراة الاهلى وبيراميدز على ملعب بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرون لبطولة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الاهلي ،كلاً من : محمد الشناوى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أحمد فتحى، وعلى معلول، وعمرو السولية، وحسام عاشور، حسين الشحات ، وجيرالدو وصالح جمعة ، ووليد آزارو.

فيما يجلس على دكة الأهلي ، كلاً من: علي لطفي، ومحمود وحيد، وحمدي فتحي، ومروان محسن، ورامي ربيعة، وجونيور أجاي، وناصر ماهر.

ويضم تشكيل بيراميدز، كلاً من : أحمد الشناوي وأحمد أيمن منصور ودونجا ومحمد فاروق ورجب بكار وناصر منسي وعمر جابر وعمرو ميداني وكينو وعبدالله السعيد وتراوري.

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ويدير مباراة الليلة ، كلاً من ، الصربى دانيلو جروجيتش، ويعاونه كل من ميلوفان ريستيتش وداليبور جورجفيتش بالإضافة إلى نيناد جوكيتش.

ويخوض فريق الاهلي مباراة الليلة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 58 نقطة بفارق نقطتن عن الزمالك الذى تصدر المسابقة بـ60 نقطة بعد فوزه منذ قليل على الأسماعيلي بثنائية نظيفة فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 57 نقطة.

ويفقد الاهلي في لقاء الليلة ، رمضان صبحى وصلاح محسن وسعد سمير وكريم نيدفيد ووليد سليمان وشريف أكرامي للأصابة ويغيب محمد هاني للأيقاف ، فيما يغيب عن بيراميدز، عمر خربين عن بيراميدز للأيقاف.