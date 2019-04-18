شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الزمالك يعزز تقدمه بالهدف الثانى عن طريق أوباما بأحلى "لونج باص" لزيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عزز الزمالك تقدمه بالهدف الثانى بشباك الإسماعيلى عن طريق يوسف أوباما فى الدقيقة 46 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

جاء الهدف بجملة فنية رائعة بدأت من منتصف الملعب عبر زيزو الذى مرر كرة طولية "لونج باص" لعمر السعيد على حدود منطقة الجزاء الذى حولها عكسية لأوباما الذى لم يتوانى عن إيداعها الشباك وسط حراسة من دفاع الإسماعيلى ، لتكون بمثابة المحاولة ليستعيد اللاعب الشاب عنفوانه فى ظل هبوط مستواه المباريات الأخيرة أثر معاناته من اجهاد كبير بسبب ضغط المباريات وعدم الحصول على الراحة المطلوبة.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من..

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع : بهاء مجدى – محمود علاء – محمد عبد الغنى – محمد عبد السلام.

خط الوسط : طارق حامد – محمد إبراهيم – أحمد سيد زيزو – إبراهيم حسن – يوسف أوباما.

خط الهجوم: خالد بو طيب.

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وضم تشكيل الإسماعيلى كلاُ من..

حراسة المرمى: محمد فوزى.

خط الدفاع : طارق طه ومحمد مجدى وباهر المحمدى وأحمد أيمن.

خط الوسط: محمود متولى وإبراهيم عبد الخالق ومحمد صادق وعبد الرحمن مجدى.

خط الهجوم : وجيه عبد الحكيم وبنسون شيلونجو.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثانى برصيد 57 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة، حقق الفوز فى 17 لقاء، وتعادل فى 6، وخسر جولتين، وأحرز لاعبيه 52 هدف، وسكنت شباكه 22 هدف، فى الوقت الذى يخوض فيه الإسماعيلي المباراة وفى جعبته 37 نقطة، محتلاً المركز السابع، بعدما خاض 26 مباراة، حقق الفوز فى 9 وتعادل فى 10، وخسر 7 مواجهات، وأحرز لاعبيه 26 هدف، وسكنت شباكه نفس العدد من الأهداف.